Partnerschaft zielt auf Markt für magnettaugliche Seltene Erden ab
Die St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ1) hat ein strategisches Memorandum of Understanding mit der in den USA ansässigen REAlloys Inc unterzeichnet, um Seltene Erden aus dem zu 100% unternehmenseigenen Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais zu kommerzialisieren. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Schritt dar, um das Araxá-Projekt als zentralen Lieferanten hochwertiger Seltener Erden für die USA und verbündete Märkte zu positionieren.
REAlloys ist ein führender Hersteller von magnetischen Werkstoffen für kritische Anwendungen und beliefert US-Regierungsbehörden wie die Defense Logistics Agency (DLA) und das AMES National Laboratory des US-Energieministeriums. Darüber hinaus zählt REAlloys große US-Industriekunden aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Elektronik zu seinem Kundenstamm.
Araxá gilt als Lagerstätte von Weltrang - mit einer JORC-konformen Ressource von 40,6 Mio. Tonnen bei 4,13% TREO - und stellt damit das hochgradigste karbonatitgebundene Seltene-Erden-Vorkommen in Südamerika sowie das zweitgrößte seiner Art in der westlichen Welt dar.
Fokus auf metallurgische Arbeiten und technologische Integration
Zentrale Elemente der Allianz beinhalten metallurgische Testarbeiten durch REAlloys an Seltene-Erden-Oxalat aus Araxá. Ziel ist es, die Rückgewinnung magnetkritischer Seltener Erden zu maximieren.
Die Unternehmen werden gemeinsam die für die Produktion vorgeschlagenen Technologien prüfen, darunter auch REAlloys' patentierte, führende Verfahren. Die Optimierung des Prozessfließschemas steht im Mittelpunkt, um ein Produkt herzustellen, das sich besonders für die Magnetproduktion eignet.
Zusätzlich werden beide Parteien Marketingstrategien entwickeln, mit dem Ziel, eine langfristige Abnahmevereinbarung über bis zu 40 Strategisches Timing inmitten globaler Veränderungen der Lieferketten
John Prineas, Executive Chairman von St George Mining, betonte die Bedeutung der Partnerschaft angesichts der aktuellen Dynamik auf den globalen Märkten für Seltene Erden: "Wir sind äußerst erfreut
über diese strategische Allianz mit REAlloys, die das Entwicklungspotenzial für unsere Seltenen-Erden-Chance im 100%-eigenen Araxá-Projekt erheblich stärkt."
Er wies auf jüngste Entwicklungen in den USA hin: "Die jüngste Intervention des US-Verteidigungsministeriums in die Lieferkette für Seltene Erden durch das milliardenschwere Abkommen mit dem
börsennotierten Unternehmen MP Materials zeigt die laufende Neuausrichtung des globalen Marktes - angeführt von Schlüsselakteuren in den USA."
Araxá bereit für beschleunigte Entwicklung
"Neben der Möglichkeit einer langfristigen Liefervereinbarung wird die Allianz auch dazu beitragen, das große, hochgradige Inventar an Seltenen Erden in Araxá zu kommerzialisieren - durch Nutzung
der innovativen Technologien von REAlloys", ergänzte Prineas.
Er stellte fest, dass Araxá geologische Ähnlichkeiten mit den führenden Projekten außerhalb Chinas aufweist - Mt Weld und Mountain Pass - und bereits starkes Interesse von nachgelagerten Industrien
erfährt.
Dank bestehender Infrastruktur und günstiger Logistik ist das Projekt gut positioniert, um neue, ex-China-Lieferketten in Amerika und darüber hinaus zu unterstützen.
REAlloys: Verlässlicher US-Verteidigungspartner
REAlloys betreibt seine Produktionsstätte in Euclid, Ohio, mit fortschrittlichen Fähigkeiten in der Metallisierung und Herstellung von Magnetmaterialien. Das Unternehmen beliefert sogenannte
"US Protected Markets", darunter nationale Verteidigungs- und kritische Infrastruktursektoren sowie Partnerstaaten mit Verteidigungsabkommen mit den USA.
Diese strategische Partnerschaft bringt St George Mining in eine starke Position, um zu einer sicheren und diversifizierten globalen Versorgung mit Seltenen Erden beizutragen.
