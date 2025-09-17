St George Mining sichert sich strategische US-Allianz zur Erschließung des Seltenen-Erden-Potenzials in Araxá

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: St George Mining . (ISIN: AU000000SGQ1)

Partnerschaft zielt auf Markt für magnettaugliche Seltene Erden ab

Die St George Mining Limited (ISIN: AU000000SGQ1) hat ein strategisches Memorandum of Understanding mit der in den USA ansässigen REAlloys Inc unterzeichnet, um Seltene Erden aus dem zu 100% unternehmenseigenen Araxá-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais zu kommerzialisieren. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Schritt dar, um das Araxá-Projekt als zentralen Lieferanten hochwertiger Seltener Erden für die USA und verbündete Märkte zu positionieren.

REAlloys ist ein führender Hersteller von magnetischen Werkstoffen für kritische Anwendungen und beliefert US-Regierungsbehörden wie die Defense Logistics Agency (DLA) und das AMES National Laboratory des US-Energieministeriums. Darüber hinaus zählt REAlloys große US-Industriekunden aus den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Elektronik zu seinem Kundenstamm.

Araxá gilt als Lagerstätte von Weltrang - mit einer JORC-konformen Ressource von 40,6 Mio. Tonnen bei 4,13% TREO - und stellt damit das hochgradigste karbonatitgebundene Seltene-Erden-Vorkommen in Südamerika sowie das zweitgrößte seiner Art in der westlichen Welt dar.

Fokus auf metallurgische Arbeiten und technologische Integration

Zentrale Elemente der Allianz beinhalten metallurgische Testarbeiten durch REAlloys an Seltene-Erden-Oxalat aus Araxá. Ziel ist es, die Rückgewinnung magnetkritischer Seltener Erden zu maximieren.

Die Unternehmen werden gemeinsam die für die Produktion vorgeschlagenen Technologien prüfen, darunter auch REAlloys' patentierte, führende Verfahren. Die Optimierung des Prozessfließschemas steht im Mittelpunkt, um ein Produkt herzustellen, das sich besonders für die Magnetproduktion eignet.