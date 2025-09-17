© Foto: Jonas Güttler/dpa

Im Schatten von Energiekrise und Billigimporten starten die Tarifverhandlungen im Stahlsektor. Wird Thyssenkrupp noch mehr unter Druck geraten?In der angeschlagenen deutschen Stahlindustrie haben am Dienstag die Tarifgespräche begonnen. Zum Auftakt trafen sich Arbeitgeber und IG Metall in Düsseldorf für die Tarifgebiete "Nordwest" und "Ost", die zusammen rund 68.000 Beschäftigte umfassen. Ein Angebot der Arbeitgeberseite liegt bislang nicht vor. Die Gespräche finden in einer Phase statt, in der die Branche unter erheblichem Druck steht - von schwacher Konjunktur über steigende Energiekosten bis hin zu Billigimporten aus China. Die Aktie des größten deutschen Stahlproduzenten, Thyssenkrupp, …