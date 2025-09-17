Mitteilung der Formycon AG:

Horus Pharma wird Zweitvermarktungspartner für Formycons Eylea®-Biosimilar FYB203 unter der Marke Baiama® in ausgewählten europäischen Ländern

Die Formycon AG (FWB: FYB, "Formycon") gibt bekannt, dass die Klinge Biopharma GmbH ("Klinge"), Lizenznehmer und exklusiver Inhaber der weltweiten Vermarktungsrechte für Formycons Eylea®1-Biosimilar FYB203 (Aflibercept), eine zusätzliche, semi-exklusive Lizenzvereinbarung mit Horus Pharma ("Horus") über die Vermarktung von FYB203/Baiama®2 in ausgewählten europäischen Ländern geschlossen hat. Diese folgt auf die im Januar mit der Teva Pharmaceuticals International GmbH ("Teva") geschlossene semi-exklusive Vermarktungspartnerschaft für FYB203/AHZANTIVE®3 in weiten Teilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...