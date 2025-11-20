Mitteilung der Formycon AG:

Ranibizumab-Biosimilar Epruvy ab sofort in Deutschland verfügbar

- Sandoz vermarktet Epruvy1 in Deutschland als Fertigspritze (PFS) und Durchstechflasche im Rahmen einer Lizenzvereinbarung mit der Bioeq AG

- Die neue Fertigspritze kombiniert hohe Qualitätsstandards in der Biosimilar-Entwicklung mit einem benutzerfreundlichen Design auf Basis moderner Polymertechnologie

- Epruvy erweitert die therapeutischen Optionen und verbessert den Zugang zu Ranibizumab-Biosimilars für Patientinnen und Patienten in Deutschland

Die Formycon AG (FWB: FYB, Prime Standard, "Formycon") und die Bioeq AG ...

