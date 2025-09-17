Das Photovoltaik-Unternehmen sieht "keine realistischen Chancen mehr", die Verhandlungen zur Rettung der Gruppe einschließlich der Muttergesellschaft erfolgreich abzuschließen. Bemühungen zum Verkauf von Teilen der Gruppe oder ihrer Aktiva werden weitergeführt. Eine sogenannte stille Nachlassstundung für die drei Schweizer Gesellschaften der Meyer Burger-Gruppe wird einer Mitteilung des Unternehmens zufolge als ordentliche provisorische Nachlassstundung weitergeführt. Hiervon seien die Muttergesellschaft Meyer Burger Technology AG und die beiden Tochtergesellschaften Meyer Burger Switzerland AG ...Den vollständigen Artikel lesen ...
