NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi auf "Overweight" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Neue Daten zu Brivekimig zur Behandlung entzündlicher Hautkrankheiten seien gut ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die aktuellen Daten zu dem Präparat erschienen freilich nicht ganz so gut wie die zum Konkurrenzprodukt Bimzelx./mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 07:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120578
© 2025 dpa-AFX-Analyser