Kontrons CFO, Clemens Billek, präsentierte auf der mwb research High-Tech Engineering Conference und bekräftigte die strategische Positionierung des Unternehmens als reiner IoT-Lösungsanbieter mit starker Präsenz in strukturell wachsenden Märkten. 2025 wird ein Übergangsjahr, da das Management nach der Katek-Übernahme das Portfolio weiter schärft - inklusive der Abwicklung margenschwacher Aktivitäten sowie der Dekonsolidierung des CoM-Geschäfts. Die Profitabilität dürfte sich jedoch verbessern, da die Software skaliert und wiederkehrende Umsätze zunehmen. Mit starken Positionen im Bereich Hochgeschwindigkeitszüge, Verteidigung & Luftfahrt sowie einem wachsenden Beitrag aus Software Solutions ist Kontron gut für mittelfristiges Wachstum aufgestellt. Eine solide Auftragslage stützt unsere Kaufempfehlung (BUY) sowie das Kursziel von 36,00 EUR. Die Aufzeichnung ist hier verfügbar: https://research-hub.de/events/video/2025-09-16-09-30/KTN-GR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kontron-ag
© 2025 AlsterResearch