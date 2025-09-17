Pfizer steht aktuell zwischen politischem Druck, Forschungsrückschlägen und juristischen Risiken, was die Aktie stark belastet. Während regulatorische Debatten und ein gescheitertes Phase-3-Projekt Zweifel an der Strategie wecken, verschärft eine Klage wegen Paxlovid die Unsicherheit. Gleichzeitig versucht das Unternehmen, durch Investitionen in Onkologie und seltene Krankheiten neue Wachstumsfelder zu erschließen und so die Abhängigkeit von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
