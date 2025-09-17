Am Dienstag hatte ein unverbindliches Kaufangebot von Jindal Steel die Aktie von Thyssenkrupp deutlich ins Plus getrieben. Mit einem Minus von rund zwei Prozent verliert der MDAX-Titel am Mittwoch zwar wieder an Boden. Doch die Stahlsparte bleibt im Fokus, zumal sogar von Seiten der Arbeitnehmer positive Worte zur Jindal-Offerte kommen.Thyssenkrupp Steel könnte die "perfekte Ergänzung für den indischen Interessenten sein, sagte Jürgen Kerner, zweiter Vorsitzender der IG Metall, bei WDR 5. "Sie sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär