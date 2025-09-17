München (ots) -- Etablierte Reality-Marke wird mit Allstars-Konzept weiterentwickelt- Erfolgreiche TV-Show mit Streaming-Power bei RTLZWEI und RTL+- Starttermin von "Kampf der RealityAllstars" folgt, moderiert von Arabella KiesbauerRTLZWEI entwickelt seine erfolgreiche Reality-Marke weiter: "Kampf der Realitystars" bekommt 2026 eine Allstars-Edition. Für das Format suchen zahlreiche bekannte Persönlichkeiten aus früheren Staffeln den thailändischen Star-Strand erneut auf - mit der klaren Mission, sich erneut dem Spiel um Sendezeit, Sympathie und Siegprämie zu stellen. Die Moderation von "Kampf der RealityAllstars" übernimmt wieder Arabella Kiesbauer.Mit dem neuen Konzept einer Allstars-Staffel innerhalb des "Kampf des Realitystars"-Kosmos setzt RTLZWEI auf eine Kombination aus starker Markenbindung, hoher Wiedererkennbarkeit und emotionaler Relevanz. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dem Publikum bereits bekannt - ihr Wiedersehen auf Augenhöhe sorgt für unmittelbare Spannung und einen hohen Engagement-Faktor über alle Kanäle hinweg.Moderatorin Arabella Kiesbauer: "Ich freue mich riesig auf die Allstars-Staffel! Es ist spannend zu sehen, wie sich die Wiederholungstäter ein zweites Mal schlagen - diesmal kennen sie das Spiel, aber das Spiel kennt sie auch. Das verspricht Reality pur und vor allem: jede Menge Überraschungen!"Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment RTLZWEI:",Kampf der Realitystars" steht wie kein anderes Format für pointierten Witz, Ehrlichkeit und das Spiel mit dem Reality-Kosmos. Mit der Allstars-Staffel heben wir die Realityshow auf das nächste Level. Wir setzen auf Gesichter, die das Genre geprägt haben - und schaffen damit ein Format mit maximaler Awareness, hoher Relevanz und großem Vermarktungspotenzial.Katrin Stefanovic, Managing Director Banijay Productions: "Mit 'Kampf der Realitystars' haben wir ein Format entwickelt, das das Reality-Genre in Deutschland entscheidend geprägt hat. Die kommende Allstars-Staffel würdigt die Highlights vergangener Staffeln und ihre stärksten Stars, bringt aber zugleich neue Dynamik ins Spiel. Natürlich werden wir uns aber nicht auf Altbewährtem ausruhen, sondern wie gewohnt auch in Staffel sieben alles bisher Dagewesene nochmal toppen. Damit zeigen wir, dass wir als Banijay Productions Germany bestehende Erfolgsmarken kontinuierlich weiterentwickeln."Im Frühjahr 2025 erreichte "Kampf der Realitystars" im TV mit durchschnittlich 5,5 Prozent MA bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gute Werte. In der jungen Zielgruppe der 14- bis 29-Jährigen erreichte die Staffel bis zu 14,2 Prozent MA und einen Durchschnitt von 6,5 Prozent. Im Mai 2025 belegte die Programmmarke On Demand Platz 1 im Ranking aller privaten Anbieter, gemessen am Nutzungsvolumen in Stunden innerhalb der Zielgruppe 14+."Kampf der RealityAllstars" wird von Banijay Productions Germany produziert.Quellen:AGF, AGF CENSUS+ 1.4.6, Auswertungstyp: Streaming Videos, alle Videos mit "Kampf der Realitystars" und "Staffel 6" im Titel / AGF/GfK, Marktstandard Bewegtbild, 2025Über "Kampf der Realitystars"Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "Realitystar des Jahres" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen.Pressekontakt:RTLZWEI UnternehmenskommunikationSusanne Raidtsusanne.raidt@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II Kooperationen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63775/6119705