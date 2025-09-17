Die nächste Eskalation im Chipkrieg: Peking hat führenden Tech-Konzernen wie Alibaba und ByteDance den Kauf neuer Nvidia-Chips untersagt. Betroffen sind Modelle, die speziell für China entwickelt wurden. Damit verschärft sich der Machtkampf um die Vorherrschaft bei künstlicher Intelligenz. Die Aktie gibt nach.Medienberichten zufolge, hat die chinesische Regierung führende Technologiekonzerne angewiesen, keine neuen Nvidia-Beschleuniger mehr zu kaufen. Betroffen ist insbesondere der RTX Pro 6000D, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
