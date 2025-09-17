Große Tech-Firmen wie Alibaba und ByteDance müssen die Tests und Bestellungen des Nvidia RTX6000D-Chips stoppen. Pekings Schritt verschärft den Handelskonflikt.Zuletzt ist Nvidia mit dem Start des RTX6000D-Chips in China auf Widerstand gestoßen. Der speziell für den chinesischen Markt konzipierte Prozessor soll vor allem KI-Anwendungen beschleunigen, fand bei den großen Tech-Konzernen jedoch nur eine geringe Nachfrage. Nun hat die chinesische Internetaufsicht Unternehmen wie Alibaba und ByteDance angewiesen, Bestellungen für den Nvidia RTX6000D zu stoppen, berichtete die Financial Times unter Berufung auf Insider. Demnach sollen Firmen sowohl die Tests des Chips einstellen als auch …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE