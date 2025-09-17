Die Puma-Aktie knüpft am Mittwoch an ihre Gewinne der vergangenen Tage an. Nach einem verhaltenen Handelsstart hat ein Bericht im Manager Magazin die Übernahmegerüchte, die seit vergangenem Freitag lose am Markt schwirren, befeuert. Der MDAX-Titel springt daraufhin rund zwölf Prozent nach oben.Im Manager Magazin wurde über die Pläne der Großaktionärsfamilie Pinault berichtet und damit an andere Medienberichte vergangener Tage anknüpfte. Zuletzt hatte es Spekulationen über eine mögliche Übernahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
