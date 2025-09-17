Der DAX hat sich am Mittwoch nach seinem Kursrutsch tags zuvor stabilisiert. Vor der Zinsentscheidung der Fed am Abend hielten die Anleger aber ihre Füße still. Der deutsche Leitindex gewann 0,13 Prozent auf 23.359 Punkte. Zeitweise hatte der DAX sogar gut 0,6 Prozent zugelegt, nachdem er am Dienstag auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen war.An den Finanzmärkten gilt es als ausgemacht, dass die US-Notenbank Fed am Abend erstmals im laufenden Jahr die Zinsen senken wird. Spannend bleibt neben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär