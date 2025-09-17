Puma-Aktien konnten am Mittwoch zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von satten 16,78 Prozent der Top-Performer im MDAX. Zum Handelsende am Handelsplatz Xetra notiert die Aktie bei 23,28 Euro, und dieser Kurs war zugleich das Tageshoch. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 4 x kaufen, 6 x halten und 2 x verkaufen, die Kursziele liegen im Bereich zwischen 16,00 Euro und 40,00 Euro. Fünf von 12 Analysten sehen einen Kursgewinn, ...

