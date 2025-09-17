Der niederländische Ladeanbieter Fastned hat im belgischen Gentbrugge zwei neue Flaggschiff-Stationen eröffnet, die Fastneds Vision fuÌˆr die Raststätte der Zukunft zeigen sollen. Auf beiden Seiten der Autobahn gibt es je 16 Schnellladepunkte für Pkw und zwei für Lkw. Dazu kommen zahlreiche Services, um den Aufenthalt angenehm zu gestalten. Fastned Gentbrugge ist die 47. Fastned-Ladestation in Belgien und erhöht das Netzwerk auf über 380 Stationen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net