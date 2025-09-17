Seit dem 31. August haben wir mehrmals über Baidu ISIN: US0567521085 berichtet, aus dem Treffer ist inzwischen ein Voll-Volltreffer geworden. Wir hatten unseren Abonnenten des RuMaS Express-Service am 31. August den Einstieg mit 82,60 Euro vorgeschlagen und zur Gewinnverstärkung ein Hebel-Produkt genannt. Am 03. September bei einem Kurs von ca. 83,00 Euro hatten wir unsere Meinung wie folgt zum Ausbruch gebracht: "Wer noch nicht eingestiegen ist, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS