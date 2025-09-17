NEW YORK (dpa-AFX) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die US-Börsen am Mittwoch wenig bewegt. Während die wichtigsten Technologie-Indizes und der marktbreite S&P 500 ihre Rekordjagd unterbrachen, verzeichnete der zuletzt etwas ins Hintertreffen geratene Dow Jones Industrial moderate Gewinne.

Der Dow stieg um 0,50 Prozent auf 45.988 Punkte und näherte sich damit seinem erst am Donnerstag erreichten Höchststand. Für den S&P 500 hingegen ging es um 0,17 Prozent auf 6.595 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,46 Prozent auf 24.162 Punkte.

"Eine Zinssenkung ist praktisch beschlossene Sache", kommentierte Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management. Mit Blick nach vorn drohe aber eine Enttäuschung, denn von Fed-Chef Jerome Powell sei keine Kommunikation der zukünftigen geldpolitischen Absichten zu erwarten. Datenabhängigkeit und Prognosen seien nicht gut miteinander vereinbar, ergänzte Anne. Nachdem die Anleger bereits eine erhebliche Lockerung eingepreist hätten, sei der Spielraum für eine Überraschung groß.

Aus Sicht der Chart-Experten von Index Radar könnte der Rekordlauf an den US-Börsen nach der Zinsentscheidung aber trotzdem weitergehen. In Phasen, in denen die Fed nach einer mehrmonatigen Pause wieder die Zinsen senkte, habe sich der S&P 500 zwar kurzfristig schwergetan. Würden jedoch Rezessionsphasen wie 2002 oder 2008 ausgeklammert, steige die Wahrscheinlichkeit für Kursgewinne über sechs Monate auf 90 Prozent, betonten die Fachleute. Ins Bild passe auch, dass der Markt schon vor der Entscheidung anzog.

Unter den Einzelwerten stand Nvidia im Fokus. Die "Financial Times" berichtete, dass Chinas Cybersicherheitsbehörde CAC die größten Technologiekonzerne des Landes angewiesen habe, Käufe bestimmter Chips für Künstliche Intelligenz (KI) beim US-Chipriesen zu unterlassen. Damit würde sich der Streit um Hightech-Chips zwischen China und den USA weiter zuspitzen. Die Nvidia-Aktien büßten als klares Schlusslicht im Dow mehr als drei Prozent ein.

Beim chinesischen Suchmaschinenbetreiber Baidu dagegen ging die KI-Kursrally mit einem Plus von 7,5 Prozent auf gut 133 US-Dollar weiter. Das Analysehaus Jefferies bekräftigte seine Kaufempfehlung und erhöhte das Kursziel deutlich auf 157 Dollar.

Die Papiere des Cloud-Software-Spezialisten Workday zogen um sieben Prozent an und waren damit der Spitzenreiter im Nasdaq 100. Nach der zuletzt schlechten Stimmung bessere sich das Chance-Risiko-Profil, hieß es vom Analysehaus Evercore ISI./la/nas

