Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Lieferkettenkoordination, gab heute seine erste Kundenkonferenz in Europa bekannt. Die Kinexions EMEA 2025 findet vom 6. bis 8. Oktober in Amsterdam (Niederlande) statt und bringt weltweit führende Unternehmen aus dem Bereich Lieferkette wie ExxonMobil, Bosch und andere zusammen.

Nach dem Erfolg der Kinexions-Konferenzen in Nordamerika und Asien entspricht die Ausweitung von Kinexions auf Europa den Bedürfnissen einer wachsenden Kundengemeinschaft in der Region und spiegelt die wachsende Gemeinschaft von Führungskräften in der Region wider, die heute einige der innovativsten und widerstandsfähigsten Transformationen der Lieferkette vorantreiben. Diese Dynamik spiegelt sich im Umsatzwachstum von Kinaxis in Europa wider, das im Vergleich zum Vorjahr um 18 gestiegen ist, was die steigende Nachfrage nach KI-gesteuerter Orchestrierung auf der Kinaxis Maestro®-Plattform unterstreicht.

Darum ist das wichtig

Da Lieferketten einem anhaltenden Druck durch das dynamische Zollumfeld, geopolitische Risiken, ESG-Vorschriften und viele andere Störungen ausgesetzt sind, beschleunigen Unternehmen ihre Bemühungen um digitale Transformation. Kinexions EMEA wird zeigen, wie simultane Planung, Echtzeit-Orchestrierung und agentenbasierte KI globalen Marken dabei helfen, widerstandsfähige und reaktionsschnelle Lieferketten aufzubauen. Die Teilnehmer werden außerdem in neuen Vorträgen von Experten mehr über Entscheidungsintelligenz und Orchestrierung in großem Maßstab erfahren und erfahren, wie diese Innovationen die Planung, Prognose und operative Strategie verändern.

"Unsere Kunden in der EMEA-Region führen einige der komplexesten Transformationen der Lieferkette weltweit durch", sagte Fabienne Cetre, Executive Vice President, EMEA bei Kinaxis. "Die Ausrichtung der Kinexions in Amsterdam spiegelt die Stärke dieser Community wider und schafft einen Raum, um Erfahrungen aus der Praxis auszutauschen, Annahmen zu hinterfragen und gemeinsam die Zukunft der Lieferkettenorchestrierung zu gestalten."

Was Sie bei Kinexions EMEA 2025 erwartet

Die Teilnehmer erwartet ein reichhaltiges dreitägiges Programm mit folgenden Höhepunkten:

Keynotes auf der Hauptbühne : Führungskräfte von ExxonMobil, Bosch und anderen führenden Unternehmen verraten, wie sie ihre Lieferketten umgestalten, um Widerstandsfähigkeit und Agilität zu stärken.

Führungskräfte von ExxonMobil, Bosch und anderen führenden Unternehmen verraten, wie sie ihre Lieferketten umgestalten, um Widerstandsfähigkeit und Agilität zu stärken. Keynote eines besonderen Gastes : Begleiten Sie den weltbekannten Futuristen Gerd Leonhard bei seiner Erkundung der drei Revolutionen digital, grün und zweckorientiert -, die unsere Welt neu gestalten. Entdecken Sie, wie exponentielle Technologien, Nachhaltigkeit und menschliche Werte das nächste Jahrzehnt neu definieren werden und warum die Zukunft bereits begonnen hat.

Begleiten Sie den weltbekannten Futuristen Gerd Leonhard bei seiner Erkundung der drei Revolutionen digital, grün und zweckorientiert -, die unsere Welt neu gestalten. Entdecken Sie, wie exponentielle Technologien, Nachhaltigkeit und menschliche Werte das nächste Jahrzehnt neu definieren werden und warum die Zukunft bereits begonnen hat. Drei Breakout-Tracks : Produktinnovation Vorstellung der neuesten Maestro-Funktionen Kundenerfolg - Praktische Ergebnisse von globalen Herstellern Aufkommende Trends Erkundung von KI, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und mehr

Executive Forum : Peer-Diskussionen für Führungskräfte aus den Bereichen Automobil, CPG und Biowissenschaften mit Schwerpunkt auf Wachstum, Risiko und Transformation

Peer-Diskussionen für Führungskräfte aus den Bereichen Automobil, CPG und Biowissenschaften mit Schwerpunkt auf Wachstum, Risiko und Transformation Co-Innovation Labs : Praktische Sitzungen zur Erkundung neuer Produktfunktionen und zur Gestaltung zukünftiger Roadmap-Prioritäten

Praktische Sitzungen zur Erkundung neuer Produktfunktionen und zur Gestaltung zukünftiger Roadmap-Prioritäten Women's Leadership Breakfast : Fokus auf die Zukunft von Talenten und Repräsentation in der Lieferkette in der EMEA-Region

Kinexions EMEA 2025 wird von Industriepartnern unterstützt, darunter Diamond Sponsor Genpact, der den Willkommensempfang und den Executive Track sponsert, sowie Platinum Sponsors Accenture und Deloitte, die gemeinsam die Community-Feier ausrichten und spezielle Happy-Hour-Empfänge veranstalten.

Wer sollte teilnehmen

Kinexions EMEA steht Supply-Chain-Fachleuten aller Ebenen offen, von strategischen Planern und Transformationsleitern bis hin zu Betriebsleitern und Analysten. Die Teilnehmer erhalten umsetzbare Erkenntnisse, knüpfen Kontakte zu Kollegen aus der gesamten Region und nehmen neue Werkzeuge mit, um Volatilität zu bewältigen, Innovationen zu skalieren und Ergebnisse zu erzielen.

Anmeldung Tagesordnung

Erfahren Sie mehr und melden Sie sich für Kinexions EMEA an.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein führender Anbieter im Bereich der modernen Supply-Chain-Orchestrierung, der komplexe globale Lieferketten unterstützt und die Menschen, die sie verwalten, dabei unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Koordination von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von der mehrjährigen strategischen Planung bis zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen darauf, dass wir ihnen die Agilität und Vorhersehbarkeit bieten, die sie benötigen, um die Volatilität und Disruption der heutigen Zeit zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

