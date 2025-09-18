The following instruments on XETRA do have their first trading 18.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.09.2025
Aktien
1 US64119N6085 Netskope Inc.
2 IE00BFY8C754 Steris PLC
3 US04963C2098 AtriCure Inc.
4 US46222L1089 IonQ Inc.
5 DK0064307839 Orsted A/S BZR
6 DE000AUM0V10 AUVOMIO SE
Anleihen/ETF
1 XS3187006302 Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG
2 XS3186899970 Saskatchewan, Provinz
3 USU77796AE78 RWE Finance US LLC
4 DE000DW6AKV0 DZ BANK AG
5 DE000DW6AKU2 DZ BANK AG
6 DE000DW6AKT4 DZ BANK AG
7 US025932AQ75 American Financial Group Inc.
8 US038222AU97 Applied Materials Inc.
9 US038222AT25 Applied Materials Inc.
10 XS3185322909 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
11 XS3186951219 Coca-Cola Europacific Partners PLC
12 XS3175974289 GA Global Funding Trust
13 US44891CDZ32 Hyundai Capital America
14 XS3185372326 Nestlé Finance International Ltd.
15 US843646AX87 Southern Power Co.
16 XS3178086230 Symrise AG
17 XS3185371195 Vereinigte Mexikanische Staaten
18 XS3185370973 Vereinigte Mexikanische Staaten
19 XS3187612216 The Toronto-Dominion Bank
20 XS3185370890 Vereinigte Mexikanische Staaten
21 XS3185374884 Nestlé Finance International Ltd.
22 DE000A383WB2 Stadtsparkasse Düsseldorf
23 IE0008LRGGP4 Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF
24 DE000ETFL649 Deka Active EUR High Yield UCITS ETF
25 IE000MU0FDZ8 L&G S&P 100 UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 18.09.2025
Aktien
1 US64119N6085 Netskope Inc.
2 IE00BFY8C754 Steris PLC
3 US04963C2098 AtriCure Inc.
4 US46222L1089 IonQ Inc.
5 DK0064307839 Orsted A/S BZR
6 DE000AUM0V10 AUVOMIO SE
Anleihen/ETF
1 XS3187006302 Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG
2 XS3186899970 Saskatchewan, Provinz
3 USU77796AE78 RWE Finance US LLC
4 DE000DW6AKV0 DZ BANK AG
5 DE000DW6AKU2 DZ BANK AG
6 DE000DW6AKT4 DZ BANK AG
7 US025932AQ75 American Financial Group Inc.
8 US038222AU97 Applied Materials Inc.
9 US038222AT25 Applied Materials Inc.
10 XS3185322909 Bank Polska Kasa Opieki S.A.
11 XS3186951219 Coca-Cola Europacific Partners PLC
12 XS3175974289 GA Global Funding Trust
13 US44891CDZ32 Hyundai Capital America
14 XS3185372326 Nestlé Finance International Ltd.
15 US843646AX87 Southern Power Co.
16 XS3178086230 Symrise AG
17 XS3185371195 Vereinigte Mexikanische Staaten
18 XS3185370973 Vereinigte Mexikanische Staaten
19 XS3187612216 The Toronto-Dominion Bank
20 XS3185370890 Vereinigte Mexikanische Staaten
21 XS3185374884 Nestlé Finance International Ltd.
22 DE000A383WB2 Stadtsparkasse Düsseldorf
23 IE0008LRGGP4 Infrastructure Capital Preferred Income UCITS ETF
24 DE000ETFL649 Deka Active EUR High Yield UCITS ETF
25 IE000MU0FDZ8 L&G S&P 100 UCITS ETF
© 2025 Xetra Newsboard