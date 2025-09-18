EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Anleiheemission

WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST. DEAG: Heute Start der Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2025/2029 - "Unterhaltung mit Rendite" Fester Zins von 7,00 % - 8,00 % p.a. für vier Jahre bei halbjährlicher Zinszahlung

Zeichnung bis voraussichtlich 8. Oktober 2025 möglich

Zeichnung bereits ab 1.000 EUR Nominalvolumen über DirectPlace

Außerdem ab heute Umtauschangebot für Unternehmensanleihe 2023/2026 mit zusätzlichem Barausgleich und anteiligen Stückzinsen

Mittelverwendung: Refinanzierung, organisches und anorganisches Wachstum inklusive Fortsetzung der erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie sowie Reduzierung von Minderheitenanteilen Berlin, 18. September 2025 - "Wir gehen live!" heißt es für die Anleiheemission der DEAG. Ab heute können Investoren die neue DEAG-Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN NO0013639112) im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg noch bis zum 8. Oktober 2025 (12:00 Uhr) zeichnen. Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 75 Mio. EUR und unterliegt norwegischem Recht. Für vier Jahre, bis Oktober 2029, können Anleger sich einen festen jährlichen Zinskupon in einer Spanne von 7,00 - 8,00 % sichern, die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt. Der genaue Kupon wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens innerhalb der Spanne bis spätestens 8. Oktober 2025 festgelegt. Mit dem Mittelzufluss will die DEAG ihre bisherige Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN: NO0012487596) im Volumen von 50 Mio. EUR refinanzieren, ihr weiteres Wachstum forcieren und Minderheitenanteile an Beteiligungen reduzieren. Dabei will die DEAG sowohl in organische Expansion als auch in die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie investieren. Bereits ab einem Betrag von 1.000 EUR, dem Nominalwert einer Schuldverschreibung, können Anleger in die neue DEAG-Unternehmensanleihe 2025/2029 investieren, indem sie eine Order über ihre Depotbank oder ihren Broker bei DirectPlace, der Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, platzieren. Es ist geplant, die Anleihe ab dem 16. Oktober 2025 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen - ein früherer Handel per Erscheinen ist möglich. Zudem soll innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag die Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Osloer Börse beantragt werden. Zudem findet ab heute ein Umtauschangebot statt für die 8,0 %-Unternehmensanleihe 2023/2026 der DEAG (ISIN: NO0012487596). Bis zum 2. Oktober 2025 (18:00 Uhr) können Inhaber dieser Anleihe ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neue Unternehmensanleihe 2025/2029 tauschen und erhalten zusätzlich einen Barausgleich in Höhe von 20 EUR sowie die anteilig angefallenen Zinsen. Es besteht eine Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschs. Die DEAG ist ein führender Live-Entertainment-Anbieter in Europa und veranstaltet jährlich mehr als 6.000 Events. Im 1. Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um 17,1 % auf 155,4 Mio. EUR und das EBITDA wurde mit 6,6 Mio. EUR gegenüber dem Wert der Vorjahresperiode (3,1 Mio. EUR) mehr als verdoppelt. Die Zahl der verkauften Tickets lag mit 6,9 Mio. um 19 % über der Vorjahresperiode - der Großteil der Tickets wird bereits über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen abgesetzt. Im Gesamtjahr 2025 plant die DEAG einen weiteren Anstieg der verkauften Tickets auf insgesamt 12 Mio. Tickets nach über 11 Mio. im Geschäftsjahr 2024. Bei einer weiteren moderaten Umsatzsteigerung soll sich das EBITDA 2025 gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern. Bei ihrer positiven Entwicklung profitiert die DEAG von einem bestens gefüllten Veranstaltungskalender in den Bereichen Musik, Spoken Word & Literary Events sowie Family-Entertainment und von ihrer starken Marktposition und den erfolgreichen Weichenstellungen bei Infrastruktur und Digitalisierung. Neben dem organischen Wachstum treibt die erfolgreiche Buy-&-Build-Strategie die europaweite Expansion der DEAG. Durch Zukäufe weitet die DEAG ihre Wertschöpfungskette vertikal und horizontal aus, steigert das Ticketvolumen und hebt Synergien zwischen ihren Konzerngesellschaften. Entsprechend haben zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 auch die seit 2024 übernommenen Unternehmen beigetragen - bei Umsatz und Ergebnis gleichermaßen. Diese Buy-&-Build-Strategie soll auch mit den Mitteln aus der neuen Unternehmensanleihe fortgesetzt werden. Detlef Kornett, CEO der DEAG: "Aus einer Position der Stärke und des Wachstums heraus begeben wir eine neue Unternehmensanleihe. Damit ermöglichen wir es Investorinnen und Investoren, von den positiven Perspektiven und der soliden Basis der DEAG zu profitieren. Für unsere Unternehmensanleihe gilt: 'Unterhaltung mit Rendite'." Die Anleiheemission wird begleitet von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager. Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt steht auf der Investor-Relations-Webseite der DEAG ( www.deag.de/Anleihe ) sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) zur Verfügung. Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG ("DEAG"), 1978 in Berlin gegründet, ist ein führender Anbieter für Live Entertainment, Ticketing und Entertainment-Services in Europa. Mit Konzerngesellschaften an 25 Standorten ist die DEAG in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Irland, der Schweiz, Dänemark, Spanien und Italien präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell und einem starken internationalen Partnernetzwerk verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Live-Events aller Genres und Größenordnungen. Der Bereich Live Entertainment umfasst die Kerngeschäftsfelder Music - darunter Rock/Pop, einschließlich Urban und Electronic Dance Music, Classics & Jazz - und Non-Music, wie Spoken Word & Literary Events und Family-Entertainment. Jährlich organisiert die DEAG über 6.000 Veranstaltungen und setzt mehr als 10 Mio. Tickets um - ein stetig wachsender Anteil davon über die Ticketing-Plattformen der DEAG-Gruppe: myticket.de, myticket.at, myticket.co.uk, gigantic.com und tickets.ie. Live Entertainment für alle Generationen und Zielgruppen, die Erschließung internationaler Märkte und die Stärkung des Ticketing-Bereichs sind zentrale Bausteine für die kontinuierliche Weiterentwicklung der DEAG. Investor & Public Relations Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de DISCLAIMER Diese Veröffentlichung ist Werbung. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Investitionsentscheidung darf ausschließlich auf Basis des von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen, der unter www.deag.de/investor-relations veröffentlicht ist. Die Billigung durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das Angebot von Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Diese Veröffentlichung richtet sich außerhalb Luxemburgs und Deutschlands nur an diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR und ist ausschließlich für diejenigen Personen in Mitgliedsländern des EWR bestimmt, die "qualifizierte Anleger" im Sinne des Artikels 2(e) der Prospektverordnung ("qualifizierte Anleger") sind. Außerdem wird diese Veröffentlichung im Vereinigten Königreich nur an diejenigen qualifizierten Anleger verbreitet und ist nur an diejenigen qualifizierten Anleger gerichtet, (i) die über berufliche Erfahrungen in Anlagegeschäften i. S. v. Artikel 19 (Abs. 5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (die "Verordnung") verfügen, (ii) die vermögende Gesellschaften i. S. v. Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung sind, oder (iii) die anderen Personen entsprechen, an die diese Veröffentlichung rechtmäßig übermittelt werden darf. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Kanada, Japan, Australien oder Südafrika.



