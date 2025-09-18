Der Berliner Live-Entertainment-Spezialist DEAG (DE000A3E5DA0) plant eine neue Unternehmensanleihe (NO0012487596) über bis zu 75 Millionen Euro. Das Geld soll die bestehende Anleihe ablösen und das Wachstum finanzieren. Die Zinsspanne liegt zwischen 7,0 und 8,0 Prozent jährlich. Solide Basis für neue Finanzierung: Die Zahlen sprechen für sich: Im ersten Halbjahr 2025 steigerte DEAG den Umsatz um 17,1 Prozent auf 155,4 Millionen Euro. Das EBITDA verdoppelte sich sogar von 3,1 auf 6,6 Millionen Euro. Besonders beeindruckend ist der Anstieg der Ticketverkäufe um 19 Prozent auf 6,9 Millionen Stück. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Nebenwertewelt