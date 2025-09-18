Eine maue Performance: Auch in der laufenden Handelswoche zeigt sich die Aktie von BASF in einer relativ schwachen Verfassung. Womöglich sorgt die Senkung der Leitzinsen durch die US-Notenbank Fed gestern Abend nun zumindest wieder für etwas Rückenwind für die Anteilscheine des Chemieproduzenten aus Ludwigshafen. Unterstützung durch Analysten gab es in dieser Woche indes bisher nicht. So waren die jüngsten Kommentare von Warburg und Berenberg eher zurückhaltend. So hat das Analysehaus Warburg Research ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär