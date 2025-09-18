Familienunternehmen nutzt interne Talente, um in wichtigen globalen und regionalen Positionen erfolgreich zu sein

Bacardi Limited, das weltweit größte private internationale Spirituosenunternehmen, gibt mehrere interne Veränderungen bekannt, die den globalen Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Führungskräfteentwicklung und sein Engagement für Talente unterstreichen.

Dave Ingram wurde zum Chief People Business Transformation Officer ernannt und ist damit verantwortlich für die Umsetzung der nächsten Phase beim Aufbau einer zukunftsfähigen Organisation. In dieser Funktion wird Dave weiterhin den Schwerpunkt auf Talentmanagement, Nachfolgeplanung, Leistungsmanagement und Kompetenzaufbau legen, die für die Sicherung des seit mehr als 163 Jahren bestehenden Erfolgs für künftige Generationen von zentraler Bedeutung sind. Dave, Mitglied des Bacardi Global Leadership Teams, war zuletzt als Chief Supply Chain Officer tätig, wo er die gesamte Lieferkette für das Markenportfolio des Unternehmens leitete von der Leitung der Betriebsstätten und der Logistik weltweit über die Sicherstellung der gleichbleibend außergewöhnlichen Qualität und des Geschmacks der Bacardi-Produkte bis hin zur Überwachung der Beschaffung aller Rohstoffe. Dave bringt eine echte globale Sichtweise in seine Rolle ein und hat aufgrund seiner Erfahrungen, die er in Singapur, Amsterdam, Shanghai, Mexiko, Großbritannien und Bermuda gesammelt hat, eine Leidenschaft dafür, Menschen und Kulturen miteinander zu verbinden. Dave, der seit 2022 bei Bacardi tätig ist, berichtet weiterhin an den Chief Executive Officer Mahesh Madhavan und wird seinen Sitz in der globalen Unternehmenszentrale auf Bermuda haben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Einwanderungsbehörde von Bermuda.

Diese Nachricht folgt auf die zuvor angekündigte Pensionierung von Scott Northcutt, der mehr als 16 Jahre lang die Personalabteilung bei Bacardi geleitet und im Global Leadership Team mitgewirkt hat. Scott wird als Senior Vice President of Family Development Programs tätig sein.

Mit Daves Wechsel befördert Bacardi Nicole Zukowski zur Chief Supply Chain Officer. Sie wird dem Global Leadership Team unter Mahesh angehören und ihren Sitz in Bermuda haben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Einwanderungsbehörde von Bermuda. Nicoles Beförderung folgt auf ihre Tätigkeit als Senior Vice President of North America Supply Chain, wo sie ein Team leitete, das für einen kontinuierlichen Transformationsprozess in den Bereichen Fähigkeiten, Planung, Daten und mehr verantwortlich war. Zu ihrem Aufgabenbereich gehörte die Leitung der Produktions- und Fertigungsteams in der gesamten Region, darunter die weltweit größte Premium-Rum-Brennerei, in der BACARDÍ-Rum in Puerto Rico hergestellt wird, die Heimat von ANGEL'S ENVY Kentucky Straight Bourbon und die Abfüllanlage in Jacksonville, Florida. Mit dieser Ernennung leitet sie nun alle Supply-Chain-Teams im gesamten Portfolio der Bacardi-Marken und weltweit. Vor ihrer Tätigkeit bei Bacardi war Nicole in leitenden Positionen im Bereich Lieferkette bei verschiedenen Verbrauchermarken wie Nike und L'Oreal tätig. Sie wurde für ihre Beiträge in ihrem Fachgebiet ausgezeichnet und von Global Women Supply Chain Leaders zu einer der 100 einflussreichsten Frauen in der Lieferkette im Jahr 2020 ernannt.

Guillermo Donayre tritt die Nachfolge von Nicole als neuer Senior Vice President of North America Supply Chain an und übernimmt die Verantwortung für die Region, während er weiterhin für die Tequila- und Agavenproduktion von PATRÓN in Mexiko zuständig bleibt. Mit drei Jahrzehnten Erfahrung in End-to-End-Betrieben und in verschiedenen Märkten Lateinamerikas hat Guillermo im Laufe seiner bisherigen Karriere eine Vielzahl von Führungspositionen inne gehabt, darunter in den Bereichen integrierte Lieferplanung, Logistik, Fertigung, Landwirtschaft, Beschaffung und Technik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Er kam 2023 zu Bacardi in Mexiko und wird in die Regionalniederlassung Nordamerika in Coral Gables, Florida, wechseln. Pamela Chanona, Vice President Market Supply Chain Europe, übernimmt zusätzlich die Verantwortung für Lateinamerika und die Karibik

"Wir sind stolz darauf, herausragende Talente aus unserem Unternehmen für diese wichtigen Positionen zu ernennen", sagt Mahesh Madhavan, Chief Executive Officer von Bacardi Limited. "Diese Führungspersönlichkeiten haben durchweg fundiertes Fachwissen, ein starkes Bekenntnis zu unseren Werten und die Fähigkeit, in großem Maßstab zu führen, unter Beweis gestellt. Ihre Ernennungen spiegeln nicht nur ihre individuellen Leistungen wider, sondern auch unsere Überzeugung, dass Führungsqualitäten innerhalb unserer eigenen Teams gefördert werden sollten."

Die Ernennung von Dave tritt vorbehaltlich der Genehmigung durch die Einwanderungsbehörde von Bermuda sofort in Kraft. Die Ernennungen von Nicole, Guillermo und Pamela treten am 1. Januar 2026 in Kraft.

Über Bacardi Limited

Bacardi Limited, das weltweit größte internationale Spirituosenunternehmen in Privatbesitz, produziert, vermarktet und vertreibt Spirituosen und Weine. Das Portfolio von Bacardi Limited umfasst mehr als 200 Marken und Labels, darunter BACARDÍ® Rum, PATRÓN® Tequila, GREY GOOSE® Wodka, DEWAR'S® Blended Scotch Whisky, BOMBAY SAPPHIRE® Gin, MARTINI® Wermut und Schaumweine, CAZADORES® 100 blauer Agave Tequila und andere führende und aufstrebende Marken wie WILLIAM LAWSON'S® Scotch Whisky, D'USSÉ® Cognac, ANGEL'S ENVY® American Straight Whiskey und ST-GERMAIN® Holunderblütenlikör. Das vor mehr als 163 Jahren in Santiago de Cuba gegründete Familienunternehmen Bacardi Limited beschäftigt derzeit rund 8.000 Mitarbeiter, betreibt Produktionsstätten in 10 Ländern und Gebieten und vertreibt seine Marken in mehr als 160 Märkten. Bacardi Limited bezieht sich auf die Bacardi-Unternehmensgruppe, einschließlich Bacardi International Limited. Besuchen Sie www.bacardilimited.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.

