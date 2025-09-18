Das Übernahmekarussell im Biotech-Sektor bleibt mächtig in Bewegung. Am Donnerstagmorgen wurde bekannt, dass der Pharma-Riese Roche den Leber-Spezialisten 89bio für einen Milliarden-Dollar-Betrag aufkaufen will. Damit wollen die Schweizer ihr Engagement im Bereich der metabolischen Erkrankungen ausweiten.Roche bietet 14,50 Dollar je Aktie von 89bio, was das Unternehmen mit 2,4 Milliarden Dollar bewertet. Darüber hinaus haben die Aktionäre des Übernahmeziels den Anspruch auf ein sogenanntes Contingent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
