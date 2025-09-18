Fidelity US Quality Income $ Inc FUSD - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, September 18
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|17/9/2025
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.86
|Shrs:
|109,300,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,008
|10,194
|08:38
|10,006
|10,184
|08:38
|Zeit
