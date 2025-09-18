© Foto: SOPA Images - Sipa USARoche kauft das US-amerikanische Biotech-Unternehmen 89bio für bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar. Im Fokus steht ein Hoffnungsträger gegen die Fettleberkrankheit MASH, ein Milliardenmarkt mit großem Wachstumspotenzial.Der Schweizer Pharmariese Roche übernimmt die US-amerikanische Biotechfirma 89bio in einem Deal mit einem Volumen von bis zu 3,5 Milliarden US-Dollar. Damit sichert sich Roche den Zugang zu einem vielversprechenden Wirkstoff gegen eine der aktuell größten Volkskrankheiten: die Fettleber. Im Zentrum steht das Medikament Pegozafermin, das derzeit als potenziell führende Therapie gegen MASH (Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis) entwickelt wird. MASH, auch bekannt als …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE