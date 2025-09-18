Zürich - Der aktivistische Investor und UBS-Grossaktionär Cevian Capital hält die geplanten strengeren Kapitalvorschriften in der Schweiz für unvereinbar mit dem Betrieb einer grossen internationalen Bank. Sollte die Politik an den Massnahmen festhalten, hat die UBS nach Einschätzung von Cevian-Mitgründer Lars Förberg «keine realistische Option» ausser einem Wegzug. Lobbyarbeit sei zwecklos, da die Vorgaben nicht mehr veränderbar seien, sagte Förberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab