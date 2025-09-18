Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Pressemitteilung der Swiss Life Holding AG (ISIN CH0014852781/ ISIN 778237):Swiss Life platzierte heute erfolgreich eine Hybridanleihe in Höhe von CHF 250 Millionen mit Laufzeit bis 2045 und erstem optionalem Rückzahlungstermin im September 2035 (Zins bis zum ersten Rückzahlungstermin: 1.9275%). Die Anleihen wurden bei Investoren im Schweizer Franken-Markt platziert. Die Mittel werden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich potenzieller zukünftiger Refinanzierungen ausstehender Instrumente. (Pressemitteilung vom 17.09.2025) (18.09.2025/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
