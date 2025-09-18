

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



18.09.2025 / 09:47 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Sujatha Nachname(n): Chandrasekaran

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Brenntag SE

b) LEI

NNROIXVWJ7CPSR27SV97

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A1DAHH0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 50,52 EUR 4.950,96 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 50,5200 EUR 4.950,9600 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.09.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XTX MARKETS MIC: XTXM





