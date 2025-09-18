Quickborn - Die Commerzbank will den Privatkunden ihrer Onlinetochter Comdirect bald den Handel mit Kryptowährungen wie dem Bitcoin anbieten. Das Institut arbeite daran mit Hochdruck, sagte Privatkundenvorstand Thomas Schaufler dem "Handelsblatt". "Ich bin zuversichtlich, dass wir spätestens 2026 ein vernünftiges Kryptoangebot bei Comdirect für Privatkunden haben werden."



Um im Wettbewerb mit dem Neobroker Trade Republic besser mithalten zu können, habe Comdirect außerdem ein neues Onlinekonto und Depot für Menschen unter 30 entwickelt, erklärte Schaufler. Es werde bereits seit Sommer im Live-Betrieb getestet. Das neue Angebot sei billiger, einfacher, übersichtlicher und im Leistungsumfang reduziert. "Es richtet sich an junge Kunden, die nicht so oft handeln, aber Interesse an einem digitalen Vermögensaufbau haben."



Für die Privatkunden der Commerzbank will Schaufler ein Loyalitätsprogramm einführen. "Wir könnten den Kunden zum Beispiel höhere Zinsen auf Tagesgeld anbieten oder mehrere Gratis-Trades pro Monat, sobald sie fünf Produkte von uns nutzen", sagte der Privatkundenvorstand. "Damit würden wir einen Anreiz schaffen, dass Kunden, die bereits drei Produkte bei uns haben, weitere Geschäfte zu uns verlagern, etwa den Wertpapierhandel."





