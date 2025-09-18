Walmart positioniert sich laut der Bank of America (BofA) als KI-Marktführer im Einzelhandel. Mit der Entwicklung des agentenbasierten KI-Handels und beeindruckenden Aussichten im Liefergeschäft könnte das Unternehmen in den kommenden Jahren eine Schlüsselrolle spielen. BofA-Analyst Robert Ohmes sieht enormes Potenzial. Er betont, dass Walmart sich als "Marktführer im Bereich des agentenbasierten KI-Handels" positioniere. KI-Agenten treffen eigenständig Entscheidungen, um bestimmte Ziele zu erreichen oder Probleme zu lösen. "Der KI-Agent Sparky von Walmart durchläuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 ARIVA.de