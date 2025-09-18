In den USA sorgt die Fed mit ihrer ersten Zinssenkung seit Monaten für Aufsehen - der Leitzins liegt nun bei 4,00 bis 4,25 Prozent.Puma springt nach Gerüchten über einen möglichen Verkauf des Pinault-Anteils zweistellig nach oben, während im Bankensektor die Commerzbank wegen der Übernahmepläne von UniCredit unter Druck gerät. Bei den Mobilitätswerten profitiert Lyft von einer Kooperation mit Waymo im Robo-Taxi-Geschäft, während Uber Federn lassen muss. Tech-Gigant Meta präsentiert neue Smart-Brillen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
