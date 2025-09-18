ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Investorenveranstaltung am Rande der Diabetes-Tagung EASD 2025 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern habe bereits früher seine Strategie einer breiteren Aufstellung angesichts der künftigen Segmentierung des Adipositas-Marktes vorgestellt, schrieb Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Insofern habe die Tagung keine wesentlichen neuen Informationen geliefert. Novos breitere Ausrichtung hält der Analyst aber für sinnvoll./rob/edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 20:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0062498333





© 2025 dpa-AFX-Analyser