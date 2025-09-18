Es deutet sich an, dass der Kursaufschwung bei der Aktie von Thyssenkrupp weitergeht. Zuletzt sorgte vergangene Woche ein (unverbindliches) Angebot des indischen Stahlkonzern Jindal Steel für die Stahlsparte von Thyssenkrupp für einen ordentlichen Schub nach oben. Inzwischen scheinen sich das Vorhaben der Inder zu konkretisieren, denn Jindal Steel plant eine Due Diligence (Bewertung) für Thyssenkrupp Steel. Die Börse sieht wohl eine Chance das schwierige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
