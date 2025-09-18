Die Enapter AG hat ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2025 deutlich nach unten angepasst. Grund sind Verzögerungen im Produktionsaufbau des Joint Ventures, verursacht durch komplexe Zertifizierungsvorgaben und kundenspezifische Anpassungen der Multicores. Statt der bislang geplanten 39 bis 42 Mio. Euro Umsatz erwartet Enapter nun nur noch 20 bis 22 Mio. Euro. Auch das Ergebnis verschlechtert sich deutlich: Das EBITDA soll zwischen -9 und -10 Mio. Euro liegen, nach zuvor erwarteten -2 Mio. bis +/-0 Euro. Produktion langsamer als geplant Die Anpassung verdeutlicht die Herausforderungen beim Hochlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
