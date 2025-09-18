Der Übernahmekampf um die Commerzbank dauert weiter an. Neue Aussagen der UniCredit heizen die Gerüchteküche an. Kommt die Akquisition schneller als erwartet? Neue Aussagen im Übernahmekampf Das Übernahme-Drama zwischen der Commerzbank und der UniCredit dauert weiter an. Doch neue Aussagen der Italiener beflügeln die Fantasie von Anlegern. Denn inzwischen hat sich die UniCredit 29% der Anteile physisch gesichert (bisher waren es 26%). Auf einer Investorenkonferenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
