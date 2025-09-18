Die Allianz-Aktie wackelt, doch Berenberg bleibt klar optimistisch: Während viele Analysten abwinken, setzt die Privatbank auf starke Ertragstreiber und sieht das Kursziel bei 431 Euro - ein Kontrast zur vorsichtigen Haltung vieler Wettbewerber. Das Chartbild bleibt trotz einer kleinen Erholung am Donnerstag ein Graus.Die Privatbank Berenberg hat ihre Kaufempfehlung für die Aktie der Allianz bestätigt und das Kursziel bei 431 Euro belassen. Analyst Michael Huttner fasste in einer aktuellen Studie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär