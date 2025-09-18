Tesvolt Ocean hat sein Batteriesystem "Kaptein NMC Compass Core" speziell für kleinere Schiffe entwickelt. Die kompakte Bauweise soll es möglich machen, die Batterien auch dort einzubauen, wo der Platz begrenzt ist. Die multinationale Ingenieurberatungs-, Inspektions- und Zertifizierungsgruppe RINA hat das Batteriesystem "Kaptein NMC Compass Core" des Lübecker Herstellers Tesvolt Ocean für die Binnen- und Seeschifffahrt zugelassen. Der Hersteller verweist darauf, dass der Bedarf an sicheren Batteriesystemen für Schiffsantriebe sehr groß ist, weil immer mehr Häfen Schiffen ohne sauberen Antrieb ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland