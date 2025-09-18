Die Ratingagentur S&P Global hat den Ausblick für das Kreditrating von Bayer auf negativ gestellt. Grund dafür sind wachsende Rückstellungen für Rechtsrisiken und eine schwächere Entwicklung der Finanzkennzahlen.Zunehmende Risiken durch Rechtsstreitigkeiten Bayer steht vor einer neuen Belastungswelle. Das Unternehmen hat seine Rückstellungen für mögliche Rechtsfolgen deutlich erhöht, insbesondere im Zusammenhang mit Glyphosat-Klagen in den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
