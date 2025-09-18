Hamamatsu, Japan (ots/PRNewswire) -Die neue Extrack-App nutzt Stem-Separation und Akkordanalyse, um es Nutzern zu ermöglichen, zu ihren Lieblingssongs zu spielen, als wären sie Teil einer BandNach dem erfolgreichen Debüt von Extrack in Japan, kündigt die Yamaha Corporation die Markteinführung der App für die USA und Europa an. Extrack ist eine Musik-App für iOS/Android, mit der Nutzer auf ihren Instrumenten üben und zu ihren Lieblingssongs spielen können, als wären sie Teil einer Band.Extrack wurde von Musikern für Musiker entwickelt und macht das Lernen, Üben und Mitspielen mit Songs der eigenen Musikbibliothek einfach und unterhaltsam. Extrack nutzt eine proprietäre Stem-Separation-Technologie, um automatisch einzelne Instrumentenstimmen wie Gitarre, Schlagzeug, Bass, Klavier oder auch Gesang aus den eigenen Audiodateien der Nutzer auf einem mobilen Gerät zu extrahieren, so dass es möglich ist, die Lautstärke anzupassen, einzelne Instrumente stummzuschalten oder zu isolieren.Extrack transkribiert automatisch Akkorde für Gitarre und Klavier und hilft Nutzern, ihre Lieblingssongs mit Leichtigkeit zu lernen. Es bietet auch eine Analyse der Songstruktur, die es Nutzern erlaubt, Abschnitte zu wiederholen, nach Takten zu springen und die Abspielgeschwindigkeit anzupassen."Extrack bietet ein neues Maß an Freiheit beim Musizieren und wurde seit seiner Markteinführung im März von vielen in Japan begrüßt", so Shoji Mita, Senior General Manager der Music Connect Division. "Bei Yamaha streben wir danach, musikalische Erlebnisse durch Innovation zu verbessern. Extrack macht das tägliche Üben noch interessanter und angenehmer. Wir freuen uns, die Verfügbarkeit auf weitere Länder auszudehnen und damit noch mehr Nutzern die Möglichkeit zu geben, sich noch intensiver mit ihrer Lieblingsmusik zu verbinden."Hauptmerkmale- Automatische Stem-Separation- Analyse der Songstruktur- Akkordanzeige mit Notation, Tabulatur und Akkordtabellen- Tempokontrolle mit MetronomPreise und Verfügbarkeit- Kostenloser Plan: Extraktion von vier Instrumentenstimmen, fünf Songs pro Monat- Kostenpflichtiges Abonnement: €6,99/Monat, €49,99/Jahr, Extraktion von sieben Instrumentenstimmen, unbegrenzte Anzahl von SongsUm mehr über Yamaha und Extrack zu erfahren, besuchen Sie: https://yamaha.io/extracklp. iOS-Nutzer können Extrackhier und Android-Nutzer können die App hier herunterladen.https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=55&lcl=en_WWMedienkontakt:Yuko NoguchiAbteilung Unternehmenskommunikationhttps://inquiry.yamaha.com/contact/?act=55&lcl=en_WWDie 1887 gegründete Yamaha Group hat sich als einer der weltweit führenden Hersteller von Musikinstrumenten und Audioprodukten etabliert und engagiert sich weiterhin in verschiedenen Geschäftsbereichen, um Dienstleistungen im Zusammenhang mit Klang und Musik anzubieten und auszubauen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.yamaha.com/en/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2774626/Yamaha_Launches_Extrack_App.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2593154/5508629/Yamaha_logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/yamaha-bringt-die-extrack-app-in-den-usa-und-europa-auf-den-markt-und-macht-damit-das-uben-auf-band-ebene-fur-alle-zuganglich-302559939.htmlOriginal-Content von: Yamaha, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172148/6120579