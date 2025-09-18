Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA67088Q1063 01 Quantum Inc. 18.09.2025 CA98956J1066 01 Quantum Inc. 19.09.2025 Tausch 1:1
CA42804X2068 Hertz Energy Inc. 18.09.2025 CA42804X3058 Hertz Energy Inc. 19.09.2025 Tausch 2,5:1
