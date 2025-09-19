Anzeige
Freitag, 19.09.2025
WKN: A40QBS | ISIN: KYG4602S1057 | Ticker-Symbol: 8YO
Tradegate
19.09.25 | 08:56
1,150 Euro
-3,36 % -0,040
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
HORIZON ROBOTICS Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HORIZON ROBOTICS 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,1301,16009:13
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ELECTRO OPTIC SYSTEMS
ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
01 QUANTUM INC--
DAUTRUS CAPITAL AG--
ELECTRO OPTIC SYSTEMS HOLDINGS LIMITED4,5000,00 %
HERTZ ENERGY INC--
HORIZON ROBOTICS1,150-3,36 %
INFANT BACTERIAL THERAPEUTICS AB6,010-2,44 %
INISSION AB3,6800,00 %
OBERBANK AG74,000,00 %
SMG SWISS MARKETPLACE GROUP AG--
