The following instruments on XETRA do have their first trading 19.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.09.2025
Aktien
1 AU000000EOS8 Electro Optic Systems Holdings Ltd.
2 SE0008015259 Infant Bacterial Therapeutics AB
3 SE0016275069 Inission AB
4 AT0000625108 Oberbank AG
5 CH1484953687 SMG Swiss Marketplace Group Holding AG
6 KYG4602S1057 Horizon Robotics Inc.
7 CA98956J1066 01 Quantum Inc.
8 CA42804X3058 Hertz Energy Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3185662163 Liberty Mutual Group Inc.
2 XS3187630036 Opec Fund for International Development
3 US843646AY60 Southern Power Co.
4 USU98737AK29 ZF North America Capital Inc.
5 USU8344PAE98 Solvay Finance [America] LLC
6 USU83574AD26 Sotheby's Inc.
7 FR0014012SJ2 Valéo S.E.
8 FR0014012S06 Veolia Environnement S.A.
9 US91087BBL36 Vereinigte Mexikanische Staaten
10 AT0000A3P9U3 Erste Group Bank AG
11 XS3148256913 Citadele banka
12 XS3182049935 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
13 US91087BBK52 Vereinigte Mexikanische Staaten
14 XS3187006211 Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG
15 DE000A4DFHX0 DAUTRUS Capital AG
16 XS3168696378 Sampo OYJ
17 IT0005669715 UniCredit S.p.A.
18 US91087BBJ89 Vereinigte Mexikanische Staaten
19 DE000HEL0M95 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0M79 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000A383WF3 Stadtsparkasse Düsseldorf
22 DE000A383WD8 Stadtsparkasse Düsseldorf
23 IE000R6TN604 Bellevue Healthcare UCITS ETF
24 IE000YNVI4W4 Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.09.2025
Aktien
1 AU000000EOS8 Electro Optic Systems Holdings Ltd.
2 SE0008015259 Infant Bacterial Therapeutics AB
3 SE0016275069 Inission AB
4 AT0000625108 Oberbank AG
5 CH1484953687 SMG Swiss Marketplace Group Holding AG
6 KYG4602S1057 Horizon Robotics Inc.
7 CA98956J1066 01 Quantum Inc.
8 CA42804X3058 Hertz Energy Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3185662163 Liberty Mutual Group Inc.
2 XS3187630036 Opec Fund for International Development
3 US843646AY60 Southern Power Co.
4 USU98737AK29 ZF North America Capital Inc.
5 USU8344PAE98 Solvay Finance [America] LLC
6 USU83574AD26 Sotheby's Inc.
7 FR0014012SJ2 Valéo S.E.
8 FR0014012S06 Veolia Environnement S.A.
9 US91087BBL36 Vereinigte Mexikanische Staaten
10 AT0000A3P9U3 Erste Group Bank AG
11 XS3148256913 Citadele banka
12 XS3182049935 Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A.
13 US91087BBK52 Vereinigte Mexikanische Staaten
14 XS3187006211 Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG
15 DE000A4DFHX0 DAUTRUS Capital AG
16 XS3168696378 Sampo OYJ
17 IT0005669715 UniCredit S.p.A.
18 US91087BBJ89 Vereinigte Mexikanische Staaten
19 DE000HEL0M95 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
20 DE000HEL0M79 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000A383WF3 Stadtsparkasse Düsseldorf
22 DE000A383WD8 Stadtsparkasse Düsseldorf
23 IE000R6TN604 Bellevue Healthcare UCITS ETF
24 IE000YNVI4W4 Invesco Europe Enhanced Equity UCITS ETF
