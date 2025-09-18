Der DAX hat am Donnerstag deutlich zugelegt. Starke Impulse kamen dabei aus der US-Technologiebranche, die auch den am Vortag schwächelnden US-Börsen neuen Schwung verleihen. Zudem stützte die erste Zinssenkung der US-Notenbank Fed seit Beginn des Jahres die Kurse.Der deutsche Leitindex hat am Donnerstag seine Erholung vom Vortag aus und kletterte am am Ende um 1,3 Prozent auf 23.670,96 Punkte. Der MDAX gewann 0,8 Prozent auf 30.464,32 Punkte, der TecDAX zog um 2,3 Prozent auf 3.655,10 Zähler an. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär