Stabilus SE verabschiedet Transformationsprogramm zur Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und erwartet Konzernergebnis unter Markterwartungen; Prognose bestätigt



18.09.2025 / 18:32 CET/CEST

Stabilus SE verabschiedet Transformationsprogramm zur Stärkung der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit und erwartet Konzernergebnis unter Markterwartungen; Prognose bestätigt Koblenz, 18. September 2025 - Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN:DE000STAB1L8) haben ein Transformationsprogramm verabschiedet, um die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens zu stärken, die Kostenbasis zu optimieren und damit die langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das Programm umfasst Maßnahmen zur Straffung der Organisation, zur Senkung von Personal- und Betriebskosten, sowie zur Optimierung des Standortportfolios. Die Umsetzung erfolgt im Wesentlichen im Geschäftsjahr 2026 und soll im Geschäftsjahr 2027 zu Einsparungen in Höhe von rund 19 Mio. € und ab dem Geschäftsjahr 2028 zu dauerhaft wiederkehrenden jährlichen Kosteneinsparungen von rund 32 Mio. € führen. Im Zuge der Umsetzung wird im laufenden Geschäftsjahr 2025 gemäß IAS 37 eine Rückstellung für einmalige Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von rund 18 Mio. € gebildet. Die damit verbundenen Mittelabflüsse werden überwiegend im Geschäftsjahr 2026 anfallen. Unter Berücksichtigung dieser Effekte erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 nun ein Konzernergebnis von rund 25 Mio. €, das unter den aktuellen Markterwartungen liegt (letzter Vara-Konsensus: 47,1 Mio. €). Unverändert bestätigt der Vorstand die Prognosen für Umsatz, bereinigte EBIT-Marge und bereinigten Free Cashflow (FCF). Für das Geschäftsjahr 2025 werden ein Umsatz von ca. 1,3 Mrd. €, eine bereinigte EBIT-Marge von ca. 11% und ein bereinigter FCF von ca. 105 Mio. € erwartet. Zur näheren Erläuterung des Transformationsprogramms wird Stabilus am Freitag, den 19. September 2025, um 10:30 Uhr MESZ eine Webkonferenz für Analysten und Investoren veranstalten (Webcast: https://www.webcast-eqs.com/login/stabilus-202509 , Telefoneinwahl: https://webcast.meetyoo.de/reg/iRgHB4AVUlbJ ). Die Kennzahlen bereinigtes EBIT und bereinigter Free Cashflow (FCF) sind auf den Seiten 48 und 52 des Geschäftsberichts 2024 von Stabilus definiert. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 ist für den 8. Dezember 2025 vorgesehen. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Investorenkontakt:

Andreas Schröder

VP Investor Relations

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: stabilus@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications



