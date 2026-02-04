EQS-News: Stabilus SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende

CORPORATE NEWS Stabilus SE: Hauptversammlung beschließt Dividende in Höhe von 0,35 € je Aktie und wählt Dr. Frank Heinricht in den Aufsichtsrat Koblenz, 4. Februar 2026 - Die Hauptversammlung der Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8), einem der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien, hat sämtliche Tagesordnungspunkte mit den erforderlichen Mehrheiten angenommen. Die Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2025 (endete 30. September 2025) eine Dividende in Höhe von 0,35 € je Aktie ausschütten (GJ2024: 1,15 € je Aktie). Dies entspricht insgesamt einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,6 Mio. € (GJ2024: 28,4 Mio. €) und einer Ausschüttungsquote von ca. 37% (GJ2024: 40%). Die Dividende reflektiert die Ergebnisentwicklung des Geschäftsjahres sowie den Anspruch der Stabilus SE, eine verlässliche und nachhaltige Dividendenpolitik fortzuführen.

Mit der heutigen Hauptversammlung endete turnusgemäß die Amtszeit von Dr. Stephan Kessel als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stabilus SE. Dr. Kessel hat den Aufsichtsrat über viele Jahre hinweg maßgeblich geprägt und die strategische Entwicklung der Stabilus Gruppe, einschließlich des Börsengangs im Jahr 2014, in einer Phase nachhaltigen Wachstums und tiefgreifender Veränderungen eng begleitet - zum Teil auch als Interims-CEO. Aufsichtsrat und Vorstand danken Dr. Kessel ausdrücklich für sein langjähriges Engagement, seine hohe fachliche Kompetenz sowie seine verantwortungsvolle und vorausschauende Führung des Gremiums. Die Stabilus SE spricht ihm hierfür große Anerkennung und Dank aus. Neu in den Aufsichtsrat wählte die Hauptversammlung Dr. Frank Heinricht (63). Dr. Heinricht verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Metall-, Spezialglas- und Elektroindustrie und war in dieser Zeit in verschiedenen Führungspositionen tätig. Von 2013 bis 2024 war er Vorstandsvorsitzender der Schott AG in Mainz, einem Technologiekonzern für die Produktion von Spezialglas und Glaskeramik, und verantwortete dort den erfolgreichen Börsengang der Schott Pharma AG im Jahr 2023. Zuvor gehörte er von 2003 bis 2013 der Geschäftsführung der Heraeus Holding GmbH an, einem der umsatzstärksten Familien- und Technologieunternehmen Deutschlands, zuletzt sechs Jahre als Vorsitzender der Geschäftsführung. Dr. Heinricht bringt darüber hinaus umfassende Erfahrung aus Beirats- und Aufsichtsratsmandaten mit. Er ist seit rund 15 Jahren stellvertretender Vorsitzender des Beirats der Würth-Gruppe. Darüber hinaus ist er Mitglied des Beirats der Schwarz Unternehmenstreuhand KG sowie Mitglied im Aufsichtsrat der B. Braun SE. Im Anschluss an die Hauptversammlung wählte der neu konstituierte Aufsichtsrat Dr. Frank Heinricht zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Er folgt damit auf Dr. Stephan Kessel.

Der Anteil des auf der Hauptversammlung vertretenen Grundkapitals betrug 64%. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden zeitnah auf der Website der Stabilus SE unter ir.stabilus.com/de bereitgestellt. Investorenkontakt:

Andreas Schröder

Tel.: +49 261 8900 8198

E-Mail: anschroeder@stabilus.com

Web: ir.stabilus.com Pressekontakt:

Peter Steiner

Tel.: +49 69 794090 27

E-Mail: Peter.Steiner@charlesbarker.de

Charles Barker Corporate Communications Über Stabilus Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schließen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 1,3 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de . Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.



