Donnerstag, 18.09.2025
Die Ethereum-Vorreiter: Wie Republic Technologies die Infrastruktur der Zukunft aufbaut
WKN: STAB1L | ISIN: DE000STAB1L8 | Ticker-Symbol: STM
18.09.25 | 17:35
24,950 Euro
+2,04 % +0,500
Dow Jones News
18.09.2025 23:03 Uhr
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.691 Pkt - Ströer und Stabilus schwach

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.691 Pkt - Ströer und Stabilus schwach

DOW JONES--Im nachbörslichen Handel am Donnerstag haben die Aktienkurse ihre Erholungsgewinne verteidigt. Positive Impulse kamen aus den USA. An der Wall Street hatte sich mit einem Tag Verspätung eine positive Interpretation der jüngsten US-Notenbankentscheidung durchgesetzt.

Nach einer Gewinnwarnung wurde die Aktie von Ströer am Abend 4 Prozent niedriger gestellt. Stabilus verloren 4,4 Prozent. Das Unternehmen hatte wegen des schwierigen Umfelds Restrukturierungsmaßnahmen angekündigt, für die Rückstellungen gebildet werden sollen, die wiederum das Konzernergebnis schmälern werden.

Scout24 legten um 0,8 Prozent zu. Das Unternehmen verstärkt sich mit dem Kauf zweier Immobilienplattformen in Spanien. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.691    23.675   +0,3% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 18, 2025 16:27 ET (20:27 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
