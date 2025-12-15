Nach einer Phase schwacher Werbemärkte erwartet Warburg Research bei Ströer ab 2026 eine deutliche Beschleunigung des Wachstums. Im wichtigsten Segment Out-of-Home (OoH) stagnierte der Umsatz im Q3 2025, das adj. EBITDA ging leicht um 1 % zurück. Angesichgts rückläufiger TV-Werbeeinnahmen bei RTL und ProSiebenSat.1 um 8 % bzw. 7 % ist das eine erfreuliche Entwicklung, die auf klare Marktanteilsgewinne hindeutet. Trotz schwachem Umfeld erwartet Warburg Research ab 2026 ein OoH-Wachstum von rund 6 %, selbst bei einem leicht rückläufigen Gesamtwerbemarkt. Die wichtigste Konzernsparte steht Spekulationen zufolge auch im Übernahmefokus.



Im Segment Digital & Dialog rechnet Warbur 2025 noch mit einem Ergebnisrückgang, man erwartet 2026 jedoch die Rückkehr zu Wachstum. Die Übernahme eines Callcenter-Betreibers aus der Insolvenz für lediglich 0,25 Mio. EUR dürfte sich als stark ergebnissteigernd erweisen. Gleichzeitig haben sich Ströers eigene digitale Inhalte selbst in schwierigen Quartalen als stabil erwiesen.



Im Bereich DaaS & E-Commerce leidet Statista unter veränderter Suchnutzung durch KI. Warburg sieht das jedoch nicht als strukturelle Wertminderung. Die Stärke der Datenbank bleibt intakt. Asam sollte dank guter Distribution ab 2026 moderat wachsen.



Mit einem KGV von rund 11x für 2026 hält Warburg Research die Aktie für attraktiv bewertet und bestätigen die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 70 €.





