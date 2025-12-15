Übernahmespekulationen katapultierten den Kurs der Ströer-Aktie zum Jahresstart auf ein neues Hoch von knapp über 56 Euro. Seitdem ging es für die Papiere des Spezialisten für Außenwerbung jedoch nahezu durchgehend abwärts. Begleitet wurde die Talfahrt von schwachen Zahlen und einer gesenkten Jahresprognose. Doch nun könnte die Talsohle durchschritten sein.Als Werbevermarkter wurde Ströer durch die Konjunktursorgen und insbesondere durch den US-Zollstreit spürbar ausgebremst. Ende August musste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
