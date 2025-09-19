© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoDer finnische Aufzugriese Kone prüft offenbar ein Übernahmeangebot für den deutschen Konkurrenten TK Elevator (TKE). Es könnte ein 11-stelliger-Deal werden. Die Branche gilt als krisensicher und hoch konzentriert.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag berichtet, könnte Kone entweder Teile oder das gesamte Unternehmen übernehmen und sondiert bereits Finanzierungsoptionen. Thyssenkrupp Elevator (TKE) selbst erwägt laut Berichten ebenfalls einen Börsengang. Bereits 2020, als Thyssenkrupp seine Aufzugsparte auf dem Markt warf, hatte Kone ein Angebot für TKE abgegeben, damals entschied sich jedoch ein Private-Equity-Konsortium für den Zukauf. TK Elevator erwirtschaftete im …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE